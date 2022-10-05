Урсула фон дер Ляйен оценила энергетические поставки из России в зону ЕС.

В ЕК сообщили, что газохранилища ЕС заполнены почти до 90%. Соответствующей информацией с европейскими законодателями поделилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. Она уточнила, что доля российского природного газа на территории ЕС по импорту составляла ранее 41% (к началу 2022 года). Сейчас этот показатель упал до 7,5%. Эксперт пояснила, что такого результата страны добились при помощи замещения поставок ресурсами от доверенных международных партнеров США и Норвегии.

Запасы газа в настоящее время практически на уровне 90%. Это на 15% больше, чем в тот же день год назад. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава ЕК выступила за совместные закупки газа в следующем сезоне.

Фото и видео: YouTube / European Parliament