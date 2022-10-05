Глава ЕК выступила за совместные закупки газа в следующем сезоне

Урсула фон дер Ляйен рассказала о способе снижения цен в регионе.

Глава Еврокомиссии выступила за совместные и общие закупки природного газа для стран-участниц ЕС в следующем сезоне. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии Европейского парламента сделала Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге. По мнению чиновницы, данная мера позволит избежать государствам роста стоимости на энергоресурс из-за мировой конкуренции.

Я считаю, что необходимо найти коридор цен, который бы позволил избегать резких колебаний цен на рынке… Это отвечает нашим общим интересам, после зимы нам будет необходимо вновь заполнять газовые резервуары. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Урсула фон дер Ляйен добавила, что если страны Евросоюза снова будут фиксировать значительную конкуренцию между собой в вопросе энергоснабжения голубым топливом, это заново подстегнет стоимость газа в мире, а Еврокомиссия не достигнет цели по снижению цен.

Глава ЕК Ляйен предложила ввести запрет на экспорт в Россию авиатехники и химвеществ.

Фото и видео: YouTube / European Parliament