В ЕК рассказали о согласовании первого транша помощи Украине в 2024 году

Паоло Джентилони рассказала о завершении работы по выделению Украине нового финансового пакета.

Согласование первого в текущем году транша макрофинансовой помощи украинским властям на 4,5 миллиарда евро еще идет, эксперты его планируют выделить киевскому режиму к концу марта 2024 года. Соответствующее заявление сделал местный комиссар Евросоюза по экономическим вопросам Паоло Джентилони. Иностранный чиновник выступи перед началом заседания, организованного министров экономики и финансов стран-членов ЕС.

Мы обсудим нашу помощь Украине. Как вы знаете, мы заканчиваем первый транш из фонда для Украины. Это будут 4,5 миллиарда евро к концу этого месяца, чтобы тем самым как бы "распечатать" наше финансирование для этой страны. Паоло Джентилони, еврокомиссар

Напомним, что Европейский союз согласовал выделение 50 миллиардов евро в специальный фонд Украины для макрофинансовой помощи на период с 2024 по 2027 годы.

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Фото и видео: European Commission