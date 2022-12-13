Еврокомиссия: ЕС избежал рецессии и намерен продолжать экономическое сдерживание России

Паоло Джентилони рассказал о том, что риски в регионе сохранятся.

Евросоюз избежал рецессии в регионе, поэтому планирует продолжить оказывать на Россию экономическое давление. Соответствующее заявление в собственном видеообращении рассказал европейский комиссар по вопросам экономического развития Паоло Джентилони. Аналогичные сведения опубликованы в прогнозе Европейской комиссии на весну текущего года, а также в официальном обращении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Паоло Джентилони добавил, что для "ощущения комфорта" местного населения по-прежнему слишком велики риски. Эксперт призвал граждан ЕС сохранять бдительность. По мнению аналитика, проблем удалось избежать за счет снижения стоимости на нефть и природный газ.

Экономика ЕС находится в лучшей форме, чем мы прогнозировали прошлой осенью. Мы избежали рецессии и настроены на умеренный рост в этом и следующем году. Паоло Джентилони, еврокомиссар

Урсула фон дер Ляйен пригрозила тем, что ЕС продолжит оказывать на Москву санкционное давление в том числе с помощью запрета на транзит товаров в Россию через третьи страны.

В Еврокомиссии опасаются восстановления спроса на газ в Европе.

Фото и видео: YouTube / European Commission