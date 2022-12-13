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В Еврокомиссии опасаются восстановления спроса на газ в Европе

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В ЕК рассказали об энергетических угрозах для региона.

В Европейской комиссии опасаются восстановления спроса на природный газ в Европе из-за дефицита энергетических ресурсов и резкого роста стоимости топлива. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделал европейский комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. В прогнозе Еврокомиссии говорится о том, что внутренний спрос может оказаться сильнее прогнозного в том случае, если последнее снижение оптовых цен отразится на розничных ценах в странах-членах ЕС, а Китай восстановит импорт своего природного аза.

Более того, в условиях высокой волатильности на фоне сохраняющейся геополитической напряженности нельзя исключать резкого роста цен, подобного тому, который произошел в 2022 году.

прогноз ЕК

Напомним, что ранее из-за большого количества запасов, теплой погоды и высокой мощности зеленой генерации цены на природный газ в ЕС зимой 2022-2023 года опустились ниже уровня прошлой. На бирже TTF оптовые поставки дешевели до 620 долларов за тысячу кубометров, тогда как в августе прошлого года они продавались по 3900 долларов.

В ЕС планируют запустить совместные закупки газа до конца квартала.

Фото и видео: European Commission
 

Теги: газ, еврокомиссия, евросоюз, паоло джентилони
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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