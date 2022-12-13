В ЕС планируют запустить совместные закупки газа до конца квартала

Паоло Джентилони рассказал о новом механизме ЕС.

В Евросоюзе планируют запустить механизм совместных закупок природного газа до конца квартала 2023 года. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал европейский комиссар по экономической политике региона Паоло Джентилони.

Мы намерены запустить инструмент совместных закупок не позднее конца текущего квартала, чтобы поддержать наполнение хранилища перед следующим отопительным сезоном. Паоло Джентилони, еврокомиссар

Напомним, что руководители ЕС в декабре 2022 года согласовалм создание механизма совместных закупок в Евросоюз минимум 13,5 миллиарда кубометров природного газа в 2023 году. В рамках этого инструмента местные газовые компании и потребители в странах региона представят Брюсселю свои потребности в импорте ресурсов. Их всех стран-участниц будет собрано заявок порядка примерно на 13,5 миллиарда кубометров или 15% от обязательств государств ЕС по наполнению подземных хранилищ.

Еврокомиссар по экономике подтвердил вероятность рецессии в ЕС зимой.

Фото и видео: European Commission