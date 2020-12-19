Еврокомиссар по экономике подтвердил вероятность рецессии в ЕС зимой

Паоло Джентилони оценил данные осеннего прогноза ЕС.

Европейский комиссар по экономическим вопросам подтвердил вероятность рецессии системы на территории Евросоюза текущей зимой. Соответствующее заявление Паоло Джентилони сделал в ходе общения с местными журналистами. Он подтвердил СМИ свои прогнозы, о которых упоминал еще в ноябре текущего года. В начале прошлого месяца эксперт полагал, что следует говорить о снижении оценки роста ВВП ЕС на следующий год. В осеннем экономическом прогнозе региона сотрудники Еврокомиссии также значительно понижали этот показатель. При этом аналитики по-прежнему ожидают подъема экономики примерно на 0,3%.

Данные подтверждают, что, вероятно, у нас будет сокращение зимой, и что мы можем вновь увидеть очень сдержанный рост после этого сокращения в следующем году. Паоло Джентилони, еврокомиссар

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Фото и видео: YouTube / Il Sole 24 hours