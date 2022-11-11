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Евросоюз избежит серьезной нехватки газа до конца 2024 года

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Паоло Джентилони рассказал о диверсификации поставок энергоресурсов.

Евросоюз избежит серьезной нехватки природного газа по крайней мере до конца 2024 года. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Брюсселе сделал европейский комиссар Паоло Джентилони. Специалист представил обновленную экономическую стратегию и прогноз. Также аналитик высказал несколько предположений относительно документа, который учитывает обстановку в региональном содружестве на 2022, 2023 и 2024 года.

Продолжение снижения спроса и диверсификации поставок обеспечат то, что экономика ЕС избежит больших нехваток газа в течение прогнозного периода.

Паоло Джентилони, еврокомиссар

ЕК в рамках нового прогноза предполагает сохранение санкций против России.

Фото и видео:  Информационное агентство AFP

Теги: газ, еврокомиссия, евросоюз, нехватка газа, паоло джентилони, энергетический кризис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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