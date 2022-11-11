Евросоюз избежит серьезной нехватки газа до конца 2024 года

Паоло Джентилони рассказал о диверсификации поставок энергоресурсов.

Евросоюз избежит серьезной нехватки природного газа по крайней мере до конца 2024 года. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Брюсселе сделал европейский комиссар Паоло Джентилони. Специалист представил обновленную экономическую стратегию и прогноз. Также аналитик высказал несколько предположений относительно документа, который учитывает обстановку в региональном содружестве на 2022, 2023 и 2024 года.

Продолжение снижения спроса и диверсификации поставок обеспечат то, что экономика ЕС избежит больших нехваток газа в течение прогнозного периода. Паоло Джентилони, еврокомиссар

ЕК в рамках нового прогноза предполагает сохранение санкций против России.

Фото и видео: Информационное агентство AFP