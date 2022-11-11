ЕК в рамках нового прогноза предполагает сохранение санкций против России

Еврокомиссия в рамках нового экономического прогноза предполагает сохранение антироссийского санкционного давления. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами в Брюсселе сделал европейский комиссар Паоло Джентилони. Чиновник отметил, что видит горизонт этого давления как минимум до завершения 2024 года.
Предполагается, что геополитическая напряженность не нормализуется и не усилится до конца прогнозного периода, и все принятые санкции против России будут сохранены. Это предположение прогноза.
Паоло Джентилони, еврокомиссар
Напомним, что коллективный Запад усилил санкционное давление на Россию из-за украинского кризиса. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в европейском регионе и США. Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что политика сдерживания и ослабления России представляет из себя долгосрочную внешнюю политику стран, а санкции уже нанесли значительный ущерб мировой экономической системе.
В ЕС заявили, что ждут от России выполнения газовых контрактов.
Фото и видео: Информационное агентство AFP
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