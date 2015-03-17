Урсула фон дер Ляйен указала на работу по новым ограничениям и запретам в адрес Москвы.

Новый пакет санкционного давления Европейского союза в отношении России будет включать в себя меры, предпринимаемые коллективным Брюсселем в сфере криптовалют, банков и энергетической отрасли. Соответствующее заявление через социальные сети сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Иностранная чиновница указала, что дополнительно руководство ЕК предложит коллегам поэтапно ускорить отказ регионального сообщества от импорта российского ископаемого топлива.

Еврокомиссия вскоре представит 19-й пакет санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Ранее зарубежная газетв Politico сообщила читателям о том, что Евросоюз не сможет представить 19-й пакет санкций против России в среду, 17 сентября. Принятие документа пришлось отложить на неопределенный срок из-за существующих разногласий среди стран-членов ЕС. Позже новостное агентство The Bloomberg уведомило аудиторию, что страны "Большой семерки" (G7) продолжают совместно работать над новым пакетом антироссийских санкций. Текст такрго документа они намерены подготовить в течение ближайших двух недель.

Глава ЕК предложила выделить Украине репарационный кредит.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Ursula von der Leyen