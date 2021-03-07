Глава ЕК предложила выделить Украине репарационный кредит

Урсула фон дер Ляйен прокомментировала планы по конфискации российских активов.

Европейская комиссия (ЕК) не намерена проводить конфискацию замороженных в странах коллективного Запада российских активов, однако региональное сообщество использует их для выдачи кредитов киевскому режиму в виде "репараций". Соответствующее заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в ЕС. Иностранная чиновница добавила, что государствам-членам важно в оперативном режиме работать над новым решением для того, чтобы финансировать силовой ответ Вооруженных сил Украины на основе замороженных российских активов. По мнению Урсулы фон дер Ляйен, это можно осуществить за счет тех денежных средств, связанных с этими российскими активами. Коллективный Брюссель готов выдать Украине репарационный кредит, а риски "придется взять на себя".

Украина будет расплачиваться по кредиту только тогда, когда Россия выплатит репарации. Эти средства помогут Украине уже сейчас, но они также критически важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава ЕК анонсировала 19-й пакет санкций против России.

Фото: European Commission