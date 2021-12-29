В ЕК прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Макрона

Петер Стано заявил, что Франция презентует РФ общеевропейскую позицию по Украине.

Контакты французского и российского президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина вписываются в общеевропейскую стратегию по дипломатическому урегулированию напряженности вокруг Украины. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил официальный представитель Европейской комиссии в Брюсселе.

Все переговоры проходят в контексте усилий Евросоюза по взаимодействию с Россией, другими партнерами с тем, чтобы добиться деэскалации со стороны России в нынешней ситуации. Петер Стано, пресс-секретарь ЕК

Дипломат из внешнеполитической службы уточнил, что все эти действия скоординированы. Эмманюэль Макрон должен будет довести до российской стороны единую европейскую позицию по Украине.

ЕК считает запрет РФ вещание Deutsche Welle неприемлемым.

Фото: European Commission

