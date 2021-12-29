ЕК считает запрет РФ вещание Deutsche Welle неприемлемым

Петер Стано оценил ответные меры Москвы на закрытие RT DE в Германии.

Евросоюз считает решение России запретить вещание немецкой медиакомпании Deutsche Welle на территории своей страны неприемлемым. Такое заявление на брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано.

Это плохое решение. Российские власти связали его с решением немецкого регулятора запретить российскому государственному вещателю RT DE работать в стране из-за отсутствия действующей лицензии. Петер Стано, сотрудник ЕК

Захарова: Россия рассчитывает на справедливое рассмотрение дела RT France.

Фото: European Commission

