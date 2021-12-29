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ЕК считает запрет РФ вещание Deutsche Welle неприемлемым
Сегодня, 15:03
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ЕК считает запрет РФ вещание Deutsche Welle неприемлемым

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Петер Стано оценил ответные меры Москвы на закрытие RT DE в Германии.

Евросоюз считает решение России запретить вещание немецкой медиакомпании Deutsche Welle на территории своей страны неприемлемым. Такое заявление на брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано.

Это плохое решение. Российские власти связали его с решением немецкого регулятора запретить российскому государственному вещателю RT DE работать в стране из-за отсутствия действующей лицензии.

Петер Стано, сотрудник ЕК

Захарова: Россия рассчитывает на справедливое рассмотрение дела RT France.

Фото: European Commission
 

Теги: deutsche welle, еврокомиссия, петер стано, сми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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