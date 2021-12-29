Захарова: Россия рассчитывает на справедливое рассмотрение дела RT France

В МИД РФ напомнили о проблемах российских СМИ на Западе.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что Москва рассчитывает на справедливое рассмотрение дела RT France. Дипломаты выступают с призывом к Парижу и властям страны принять меры и обеспечить нормальные условия для работы иностранных журналистов и выполнения сотрудниками телеканала профессиональных обязанностей.

В условиях единодушного молчания профильных правозащитных институтов и международных организаций по фактам такого давления интенсивность репрессивных мер, к сожалению, как показывает практика, только нарастает Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что RT France запросил у французского медиарегулятора Arcom разъяснения по сути возможного расследования. По версии СМИ, происходящее в стране можно назвать спланированной акцией. В МИД РФ считают, что на Западе происходит формирования однотипных практик по избирательному соблюдению принципов защиты свободы слова в СМИ.

Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на запрет.

Фото и видео: МИД России

