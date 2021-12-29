Deutsche Welle продолжает вещание в России, несмотря на запрет

СМИ вещает на кабельных каналах в России.

Российский МИД сообщил об остановке работы немецкого издания Deutsche Welle в России в ответ на прекращение вещания на территории ФРГ отечественного СМИ RT. Однако по сведениям журналистов из "РИА Новостей", DW все еще продолжает вещание в РФ, несмотря на запрет. К 9 часам утра по местному времени дипломаты предписали каналу свернуть свою работу. До сих пор увидеть контент издания можно по кабельным сетям МГТС. Канал транслируется в некоторых столичных гостиницах.

Напомним, что из-за закрытия в Германии RT DE Россия закрыла отделение Deutsche Welle в Москве. Дипломаты аннулировали аккредитации всех иностранных журналистов издания в российском бюро. Также РФ инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

