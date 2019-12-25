Экс-президент Украины отметил 56-ой день рождения.

Телеканал бывшего президента Украины Петра Порошенко поздравил экс-президента роликом с "возвращением" Крыма. "Прямой" напомнил зрителям о дне рождении местного политика. Журналисты выпустили "новостной ролик" с сообщениями мирвых телеканалов о том, что полуостров возвращен Москвой Киеву, а Украина наконец-то вступила в состав НАТО.

В кадре фиксирутся что BBC сообщает о том, что Украина стала членом Североатлантического альянса. После этого CNN рассказал зрителям о том, что Киев показал рекордный рост ВВП, а страна вошла в состав Евросоюза. После этого представители Deutsche Welle уведомили немцев о том, что "под дипломатическим давлением" российские силы вышли из Донбасса, а Крым снова находится под контролем Киева.

С днем рождения, Петр Алексеевич. Главные победы впереди. сообщение в завершении ролика

Напомним, что Петр Порошенко стал владельцем телеканала "Прямой". Он приобрел медиаресурс у бывшего депутата Верховной рады Владимира Макеенко. Стоимость заключенной сделки СМИ неизвестна. Напомним, что экс-глава страны отмечал 56-ой день рождения 26 сентября.

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий