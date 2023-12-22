Урсула фон дер Ляйен выступила на пленарном заседании ЕП.

Европейский союз должен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов для приобретения военного оборудования для армии киевского режима. Соответствующее заявление глава Европейской комиссии Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила региональным депутатам на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге. Чиновница пояснила коллегам, что говорит о лучшем способе использования данных денежных средств.

Пришло время начать разговор об использовании доходов от замороженных российских активов для совместных закупок военного оборудования для Украины. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Ранее информационное агентство Agence France-Presse (AFP) сообщило читателям о том, что руководство Евросоюза договорилось разработать специальные меры, которые позволят конфисковать прибыль от замороженных российских активов в целях формирования фонда помощи украинским властям. Данный процесс может занять несколько месяцев.

ЕК отзовет законопроект о снижении использования пестицидов в ЕС.

Фото и видео: YouTube / European Parliament