ЕК отзовет законопроект о снижении использования пестицидов в ЕС

Урсула фон дер Ляйен призвала подумать об альтернативном подходе.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне протестов европейских фермеров заявила депутатам на пленарном заседании в Страсбурге об отзыве законопроекта по снижению использования пестицидов на территории Евросоюза. Иностранный эксперт пояснила, что данный вопрос требует иного подхода, но тема остается актуальной. В ЕК намерены подготовить новое предложение.

Это предложение стало камнем преткновения. Оно было отвергнуто парламентом. Прогресса в Совете ЕС также нет. Поэтому я предложу коллегии еврокомиссаров отозвать это предложение. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕK

Глава ЕК обвинила изменение климата и Россию в забастовках фермеров.

Фото и видео: YouTube / European Commission