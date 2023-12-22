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ЕК отзовет законопроект о снижении использования пестицидов в ЕС

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Урсула фон дер Ляйен призвала подумать об альтернативном подходе.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне протестов европейских фермеров заявила депутатам на пленарном заседании в Страсбурге об отзыве законопроекта по снижению использования пестицидов на территории Евросоюза. Иностранный эксперт пояснила, что данный вопрос требует иного подхода, но тема остается актуальной. В ЕК намерены подготовить новое предложение.

Это предложение стало камнем преткновения. Оно было отвергнуто парламентом. Прогресса в Совете ЕС также нет. Поэтому я предложу коллегии еврокомиссаров отозвать это предложение.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕK

Глава ЕК обвинила изменение климата и Россию в забастовках фермеров.

Фото и видео: YouTube / European Commission

Теги: еврокомиссия, пестициды, сельское хозяйство, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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