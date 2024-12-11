  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:56
104
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ЕК отказались комментировать возможную беседу Путина и Трампа

0 0

Анитта Хиппер призвала включать Киев в любые разговоры между США и Россией.

В Европейской комиссии отказались комментировать возможную беседу американского президента  Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, а также заявили, что Евросоюз и Украина должны участвовать в любых обсуждениях регионального кризиса. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами а Брюсселе сделала официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

Никаких решений и переговоров без Украины, Европа должна быть за столом переговоров, и мы поддерживаем план Владимира Зеленского. Кроме того, любой план должен учитывать независимость и территориальную целостность Украины.

Анитта Хипер, пресс-секретарь ЕК

На уточняющий вопрос западных СМИ о том, уведомляли ли из люди из администрации Белого дома Евросоюз о подобном разговоре, Аннита Хиппер указала, что не может предоставить комментарии об этом вопросе.

ЕК не устроил ответ Польши на запрос о подозрениях в визовом мошенничестве.

Фото и видео: European Commission

Теги: анитта хиппер, дональд трамп, еврокомиссия, переговоры
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии