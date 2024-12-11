В ЕК отказались комментировать возможную беседу Путина и Трампа

В Европейской комиссии отказались комментировать возможную беседу американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, а также заявили, что Евросоюз и Украина должны участвовать в любых обсуждениях регионального кризиса. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами а Брюсселе сделала официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
Никаких решений и переговоров без Украины, Европа должна быть за столом переговоров, и мы поддерживаем план Владимира Зеленского. Кроме того, любой план должен учитывать независимость и территориальную целостность Украины.
Анитта Хипер, пресс-секретарь ЕК
На уточняющий вопрос западных СМИ о том, уведомляли ли из люди из администрации Белого дома Евросоюз о подобном разговоре, Аннита Хиппер указала, что не может предоставить комментарии об этом вопросе.
ЕК не устроил ответ Польши на запрос о подозрениях в визовом мошенничестве.
Фото и видео: European Commission
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