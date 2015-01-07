ЕК не устроил ответ Польши на запрос о подозрениях в визовом мошенничестве

Анита Хиппер оценила реакцию Варшавы на скандал, связанный с мигрантами.

Ответ Варшавы на запрос Европейской комиссии о подозрениях в мошенничестве и коррупции при выдаче тысяч шенгенских виз нелегальным мигрантам нельзя считать удовлетворительным. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами а Брюсселе сделала официальный представитель ЕК Анита Хиппер.

Мы получили письмо от польских властей и считаем, что в нем нет удовлетворительных ответов на все поставленные комиссаром вопросы. Нам по-прежнему нужны эти ответы к 3 октября, как об этом просила комиссия. И мы снова обратимся к польским властям, чтобы иметь уверенность, что получим в нужный срок эти ответы. Анитта Хипер, пресс-секретарь ЕК

Эксперт воздержалась от изложения подробностей письма Йохансон. Она объяснила, что в тексте содержится просьба дать конкретные ответы и прояснения относительно вызывающих обеспокоенность аспектов. В частности, речь идет о точном количестве консульств, которые могут быть замешаны в ситуации и числе выданных въездных документов.

Напомним, что Еврокомиссия обратилась 20 сентября к властям Польши с просьбой дать разъяснения по скандалу, связанному с предполагаемой продажей тысяч шенгенских виз, по которым нелегальные мигранты попадали на территорию Германии.

ЕК перевела Киеву очередной ежемесячный транш финподдержки.

Фото и видео: European Commission