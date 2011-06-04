Верле Нюйц напомнила о поддержке Киева со стороны Брюсселя.

Европейская комиссия сообщила, что перевела в пятницу, днем 22 сентября, Украине очередной ежемесячный транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках финансовой поддержки киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с журналистами в Брюсселе сделала официальный представитель Еврокомиссии Верле Нюйц.

Еврокомиссия перевела сегодня Украине очередной платеж в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи. Это финансирование поможет покрыть самые неотложные нужды. Верле Нюйц, сотрудница ЕК

Известно, что общая сумма макрофинансовой помощи со стороны Евросоюзаа Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро, предыдущий денежный транш в 1,5 миллиарда евро был переведен киевским властям в августе текущего года.

В ЕС сообщили об отсутствии решений по возможным санкциям против Азербайджана.

Фото и видео: European Commission