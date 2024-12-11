Еврокомиссия не подтверждает возможную связь между мирными переговорами по решению украинского кризиса и восстановлением транзита российского природного газа в европейский регион. Соответствующее заявление сделала перед местными журналистами в Брюсселе на регулярном брифинге для СМИ официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо. Таким образом иностранца отреагировала на вопрос о том, подтверждает ли коллективный Брюссель сведения о том, что обсуждение выхода из конфликта будет включать в себя проблему с транзитом российских энергетических ресурсов по украинской территории.
Мы не проводим никаких связей с мирными переговорами в настоящий момент… Когда мы будем иметь такие переговоры, когда этот момент наступит, он должен включать Украину. Мы не подтверждаем никакой связи между транзитом газа через Украину и любыми мирными переговорами.
Паула Пиньо, сотрудница ЕК
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Фото и видео: European Commission
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