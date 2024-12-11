В ЕС прокомментировали выход США из ряда соглашений

Паула Пиньо добавила, что глава МИД ЕС Кая Каллас не имеет планов по встрече с Дональдом Трампом.

В Европейском союзе считают решения американского президента-республиканца Дональда Трампа по выходу из ряда международных соглашений суверенным решением Вашингтона. Однако в регионе сожалеют об этом "отступлении" от такого сотрудничества со стороны администрации Белого дома. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Брюсселе сделала официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо.

В целом, поскольку было несколько заявлений о выходе США из нескольких соглашений, мы считаем это суверенным выбором этой страны, но мы очень сожалеем об этом, поскольку это отход от сотрудничества в мультинациональных рамках. Паула Пиньо, представительница ЕС

Напомним, что Дональд Трамп подписал указы, в частности, о выходе Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Парижского соглашения по климату.

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Фото и видео: European Commission