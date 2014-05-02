В ЕК допустили разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины

Дидье Рейндерс объяснил, как ЕС хочет заставить Россию участвовать в восстановлении Украины.

В Европейской комиссии специалист по вопросам юстиции и соблюдения верховенства закона Дидье Рейндерс допустил разморозку порядка 300 миллиардов евро, находящихся в качестве российских золотовалютных резервов в зоне ЕС после начала восстановления Украины. Эксперт объяснил немецким журналистам, что это решение станет гарантией того, что до тех пор, пока Москва не примет участие в восстановлении гражданской инфраструктуры соседнего государства, финансовые запасы Кремль не вернет с территории Евросоюза.

На мой взгляд это как минимум возможно, что эти 300 миллиардов евро можно оставить в качестве гарантии до тех пор, пока Россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины. Дидье Рейндерс, еврокомиссар

Бельгийский политик уточнил, что не исключает создания фонда по восстановлению Украины, однако одних только 300 миллиардов евро будет недостаточно. Он пояснил, что ЕС на текущий момент заморозила активы 90 граждан РФ, более 17 миллиардов евро в семи странах-членах ЕС, включая 2,2 миллиарда евро, находящиеся в ФРГ.

Глава ЕК заявила, что ЕС ожидает соответствия внешней политики Белграда политике Брюсселя.

Фото и видео: ZDF