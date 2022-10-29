Глава ЕК заявила, что ЕС ожидает соответствия внешней политики Белграда политике Брюсселя

Урсула фон дер Ляйен напомнила Вучичу о важности реформирования страны.

Глава Европейской комиссии заявила, что Евросоюз ожидает соответствия внешней политики Белграда политике Брюсселя. Соответствующее заявление Урсула фон дер Ляйен сделала в ходе совместного брифинга с сербским президентом Александром Вучичем. Она пояснила, что это условие необходимо стране в том случае, если она выбрала путь евроинтеграции. Иностранная чиновница добавила, что присоединение к составу Ес означает от стран-членов, что они разделяют общеевропейские ценности, движутся в своем развитии в одном направлении.

Сербии важно проводить реформы для вступления в ЕС. Но важно также согласовать свои позиции с внешнеполитическими позициями ЕС и политикой безопасности. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Урсула фон дер Ляйен добавила, что "будущее Сербии наодится в ЕС", поэтому Еврокомиссия и власти Сербии продолжат работу по этому вопросу. Европейка отметила, что тот момент, как быстро идет процесс расширения регионального содружества находится именно в руках государства-кандидата. Речь идет о приверженности к реформированию.

Глава Еврокомиссии призвала Сербию диверсифицировать источники поставок газа.

Фото и видео: YouTube / European Commission

