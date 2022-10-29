Глава Еврокомиссии призвала Сербию диверсифицировать источники поставок газа

Урсула фон дер Ляйен оценила важность проекта интерконнекта между Сербией и Болгарией.

Глава Европейской комиссии призвала Сербию диверсифицировать источники поставок газа, не фокусируя свое внимание на российских источниках, а ориентируясь на как можно большем количестве альтернативных маршрутов поставок. Соответствующее заявление чиновница сделала во время своей рабочей поездки в Белград. Иностранка выступила на мероприятии после осмотра проекта строительства газового интерконнектора в Болгарию.

Этот проект приблизит нас друг к другу и откроет газовый рынок Сербии для различных источников и повысит энергетическую безопасность Сербии. Слишком большая сфокусированность на России - это нехорошо. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Европейская чиновница также предложила Сербии присоединиться к совместным со странами Евросоюза закупкам природного газа. При этом реализация проекта интерконнектора, проходящего от Сербии к Болгарии, не только повысит уровень национальной безопасности в сфере энергетике, но и станет очередным шагом на пути к евроинтеграции.

Глава ЕК назвала целью ЕС конфискацию российских активов в Европе.

Фото и видео: YouTube / European Commission