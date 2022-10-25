Глава ЕК назвала целью ЕС конфискацию российских активов в Европе

Урсула фон дер Ляйен напомнила о верховенстве закона в Евросоюзе.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала целью для Евросоюза конфискацию российских финансовых и имущественных активов в Европе ради поддержки киевского режима. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках пресс-конференции в Берлине. Она пояснила, что от правительств региона требуется не просто заморозить, а передать денежные средства украинским партнерам.

Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения. Мы работаем над этим. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Иностранка подчеркнула, что в ЕК сформирована специальная группа из экспертов-представителей европейских государств-членов. Они должны определить, что именно заморожено в регионе, а также какие существуют легальные предпосылки для конфискации. Процесс ведется поэтапно. Урсула фон дер Ляйен напомнила о важности защитить верховенство закона.

Глава ЕК пообещала Украине беспрерывную помощь на восстановление.

Фото и видео: YouTube / phoenix