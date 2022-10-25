Глава ЕК пообещала Украине беспрерывную помощь на восстановление

Она отметила, что ЕК работает с государствами-членами ЕС над ежемесячным выделением 1,5 млрд евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине беспрерывную помощь на восстановление страны. Об этом она заявила на конференции в Германии по восстановлению Украины.

По ее словам, помощь киевским властям необходимо оказывать на всем протяжении времени, когда у страны будет в этом потребность. Она отметила, что ЕК работает с государствами-членами ЕС над ежемесячным выделением 1,5 млрд евро. В общей сложности вся сумма в 2023 году составит 18 млрд евро.

Также фон дер Ляйен выразила надежду, что остальные средства представят друиге партнеры Киева. Она отметила, что к ним прежде всего относятся США.

Ранее в ЕК заявили, что Украина получила от ЕС в 2022 году помощь в размере свыше €19 млрд.

Видео: YouTube / European Commission