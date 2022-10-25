В ЕК заявили, что Украина получила от ЕС в 2022 году помощь в размере свыше €19 млрд

Урсула фон дер Ляйен рассказала о тратах Евросоюза на оказание помощи Киеву.

В Европейской комиссии заявили, что киевский режим от Евросоюза в 2022 году помощь в размере свыше 19 миллиардов евро. Об этом в ходе выступления на конференции, посвященной вопросу восстановления Украины, рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Чиновница заметила, что говорит о выделенных денежных средствах, которые не включают в себя военные поставки. Эксперт напомнила коллегам о том, что стране требуется ежемесячно около пяти миллиардов евро на покрытие государственных бюджетных трат. Эти средства идут в том числе на выплату пенсий и заработных плат.

ЕС готов финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц, что составит порядка 18 млрд евро в 2023 году. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Чиновница уверена в том, что международное финансирование восстановления Украины должно быть организовано на условиях проведения реформ, принципа равенства полов и инклюзивности.

Глава ЕК рассказала о поддержке обязательных совместных закупок газа для ЕС.

Фото и видео: European Commission