Глава ЕК рассказала о поддержке обязательных совместных закупок газа для ЕС

Урсула фон дер Ляйен рассказала о принятии "дорожной карты" по энергетике.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе поддержали идею проведения совместных общеевропейских закупок газа в регионе. Соответствующее заявление глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по результатам проведенной рабочей встречи. Одним из обязательных элементов системы чиновница назвала агрегирование определенного объема энергетического ресурса для закупки.

Лидеры очень поддержали идею дать позволение компаниям для совместных закупок, создавать консорциум. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава Еврокомиссии заявила о работе со странами ЕС над механизмом коррекции рынка газа.

Фото и видео: YouTube / European Commission