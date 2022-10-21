Глава Еврокомиссии заявила о работе со странами ЕС над механизмом коррекции рынка газа

Урсула фон дер Ляйен призвала пресекать “эпизоды чрезмерных цен”.

Глава Европейской комиссии заявила о работе со странами Евросоюза над механизмом коррекции газового рынка. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Она призвала ограничить имеющиеся на данный момент "эпизоды чрезмерных цен".

Мы собираемся создать инструмент коррекции рынка, чтобы ограничить эпизоды чрезмерных цен на газ… Мы будем работать с министрами энергетики, чтобы создать юридическое предложение, чтобы ввести в действие механизм коррекции рынка. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

в общеевропейских заключениях по энергетическим вопросам говорится о том, что политические лидеры призывают Совет стран-участниц ЕС и ЕК как можно быстрее предоставить конкретные решения по дополнительным мерам реагирования. В том числе речь ведется о создании "временного динамического ценового коридора", связанного со сделками по природному газу.

Глава Еврокомиссии раскритиковала удары России по украинской инфраструктуре.

Фото и видео: YouTube / European Commission