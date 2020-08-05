В ЕАО пострадали 18 человек при обрушении конструкций моста на военных учениях

Инцидент произошел в поселке имени Тельмана.

В Еврейской автономной области 18 человек пострадали при обрушении конструкций моста на военных учениях. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на региональное экстренное ведомство. Инцидент произошел на территории поселка имени Тельмана в в Смидовичском районе.

Во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкций моста. Травмы получили 18 человек сообщение экстренной службы

В ТАСС рассказали, что информацию о произошедшем подтвердили представители местной администрации. Собеседники агентства подчеркнули, что понтонная переправа не выдержала нагрузку. У моста сместились опоры и пролетные строения.

Охранник Токсовской межрайонной больницы получил травмы при обрушении крыльца.

Видео: YT / Рубль Копеечкин