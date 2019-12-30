В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Предположительно, это было сделано из-за спины.

В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД. Алексей Кривуля по прозвищу Грин застрелен вечером 20 января. Об этом заявил глава пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов через Twitter. Один из украинских офицеров раскрыл подробности того, что киллером мог быть соратник Грина.

Напомним, что Кривуля являлся уроженцем города Николаевка Донецкой области. С весны 2014 года он начал воевать против киевских бойцов. Он занимал должность первого зама начальника штаба 7-ой отдельной мотопехотной стрелковой бригады. Вместе с братом Максимом его внесли в "Миротворец" как пособника российских оккупантов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса.

Фото: Pixabay.com

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