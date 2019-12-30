В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

В ДНР готовы усмирить Киев.

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом захвате Донбасса. Депутат Народного совета Владислав Бердичевский рассказал "РИА Новостям", что подобные попытки завершатся для Украины "тотальным усмирением" их вооруженных сил. Заявление сделано в ответ на речь заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса. Чиновник напомнил о готовности ВС Украины приступить к силовому захвату власти и контроля за территорией Донбасса.

В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем чего можно ожидать и готовы к любым глупостям со стороны Украины прокомментировали в ДНР

В ДНР сочли, что Кривонос показал в очередной раз то, что не намерен договариваться. Киев также не настроен на миролюбие.Бердичевский сравнил подобную деятельность с радикализмом и терроризмом. Он не понимает, почему до сих пор Киев с подобной политикой в западном мире считается цивилизованным и рукопожатным.

Ранее Piter.tv писал о том, что МВД подсчитало сколько украинцев получили гражданство России в 2019 году.

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