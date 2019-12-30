Отметим, что в позапрошлом году было 270 тысяч.

Во вторник. 14 января, стало известно о том, что МВД подсчитало сколько украинцев получили гражданство России в 2019 году. Об этом сообщила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.

Как оказалось, в прошлом году российские паспорта получили 500 тысяч человек из Украины. Отметим, что в позапрошлом году было 270 тысяч.

Напоним, что в 2019 году президент России подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство. Тогда МВД заявило, что гражданство получили 200 тысяч человек.

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