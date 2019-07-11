В Домодедовскую больницу доставлены шесть человек с минно-взрывными травмами

Ликвидация последствий атаки и обследование территорий продолжается.

Шесть человек были госпитализированы в Домодедовскую больницу с минно-взрывной травмой различной степени тяжести. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы регионального медицинского учреждения через собственный Telegram-канал. Специалисты заметили, что трое из поступивших пациентов являются иностранными гражданами. Сейчас врачи занимаются необходимыми лечебно-диагностическими мероприятиями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в социальных сетях о том, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов пострадали два человека. Согласно предварительной информации от местного чиновника, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один пострадал на федеральной трассе М-4. В последнем случае дрон противника упал около частного автомобиля. В настоящее время основные последствия атаки БПЛА зафиксированы властями в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. На территории Одинцово повреждены машина и частное домовладение. В Подольске упавшие БПЛА вызвали возгорание, которое привело к повреждению нескольких объектов гражданской инфраструктуры, а также жилого здания в деревне Малое Толбино.

Появились кадры с разрушенными после атаки ВСУ домами в Подмосковье.

Фото: Telegram / Воробьев LIVE