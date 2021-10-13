В Домодедове изъято около 4 кг мефедрона

Подмосковный наркокурьер помещен под стражу.

В подмосковном Домодедове полицейские изъяли из незаконного оборота около 4 кг мефедрона. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Операция проводилась при участии "Грома". Оперативники задержали 23-летнего жителя одной из республик в Средней Азии. Мужчина на территории лесополосы забрал из тайника закладку. В сумке находилось два светка с запрещенными веществами. Преступление совершено около деревни Крюково.

Во время обыска в квартире фигуранта расследования полицейские нашли электронные весы и еще порядка 400 светкой с наркотиками. Сейчас вещества находятся на химической экспертизе. Предположительно, подозреваемый выступал в качестве курьера. В его отношении ведется уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ. Мужчина находится под арестом.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

