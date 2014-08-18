Нетрезвый гражданин нарушил санитарные требования.

В МВД объяснили, почему полицейский повалил пожилого мужчину в ТЦ в Уфе. В интервью для "РИА Новостей" представители пресс-службы правоохранительных органов Башкирии уточнили, что инцидент произошел в рамках проверки соблюдения санитарных требований. При проведении операции мужчина вел себя агрессивно и неадекватно. Ранее ряд СМИ разместили ролик, на котором оперативник сидит на поваленном местном жителе. Женский голос за кадром просит представителя закона встать с гражданина, но правоохранитель не реагирует на это и кому-то звонит. Установлено, что пожилой человек пришел в ТЦ без сертификата о прививке. При этом с 12 октября в регионе это запрещено.

Был замечен мужчина с признаками алкогольного опьянения. Он вёл себя неадекватно и агрессивно по отношению к окружающим. На требования о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отделение. пресс-служба МВД России по региону

Задержанным стал ранее судимый мужчина 1963 года рождения. Он отказался от медицинского освидетельствования. Сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по статье 193 КоАП.

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Фото и видео: ВК/Горобзор Новости Уфы и Республики Башкортостан