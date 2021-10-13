В МВД РФ провели обыски в учреждении.

Полицейские прикрыли подпольное казино в подвале одной из многоэтажек Казани. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Оперативниками пресечена незаконная деятельность игорного учреждения. В частности, азартные игры велись с использованием интернета. Во время обысков представители закона изъяли специальное компьютерное оборудование, мобильные устройства, денежные средства и документацию.

По факту противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, а также штраф в размере до 500 тысяч рублей. В МВД РФ по региону продолжают расследование.

Тамбовские полицейские вернули фермеру похищенных породистых лошадей.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

