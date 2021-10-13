Конокрад увел трех лошадей для перепродажи.

Тамбовские полицейские вернули фермеру похищенных породистых лошадей. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что злоумышленник украл животных с территории частного хозяйства. Он увел с собой трех кобыл в возрасте двух лет. Ущерб от действий преступника потерпевший оценил в 300 тысяч рублей. Он заметил обрезанные веревки, которые удерживали лошадей, после чего обратился в полицию.

Оперативники установили отстойник, в котором находились пропавшие лошади. Он находился в 25 километрах от фермерского хозяйства заявителя. По факту кражи задержан местный житель. Предположительно, мужчина планирован транспортировать лошадей в соседний регион на арендованном автомобиле. После этого животные были бы перепроданы. Сейчас лошади возвращены владельцу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

В Твери псевдокосметолог незаконно заработала на домашних операциях 11 млн.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

