Женщина не имела соответствующей лицензии и необходимого образования.

В Твери псевдокосметолог незаконно заработала на домашних операциях 11 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Операция по выявлению незаконной предпринимательской деятельности проведена сотрудниками управления экономической безопасности по региону.

Оперативники установили, что 49-летняя местная жительница в домашних условиях организовала салон красоты. Она предоставляла клиентам медицинские и косметологические услуги. При этом женщина не имела разрешения и лицензий на осуществление деятельности. Также она не обладала необходимым образованием и дипломом о специализации.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

