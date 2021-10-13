Молодой тюменец обокрал компьютерные клубы на 400 тысяч рублей

Технику злоумышленник сдал в местные комиссионки.

В Тюменской области полицейские раскрыли кражи из компьютерных клубов на сумму около 400 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Два преступления совершил местный житель. В первом случае за помощью в МВД обратился владелец заведения по улице Гондатти. Он рассказал, что принял на работу 25-летнего молодого человека. Тот отработал месяц, после чего вынес из помещения видеокарту, компьютерную технику, джойстик и энергетические напитки. На связь злоумышленник больше не выходил. Второе заявление было подано владельцем второго клуба. Предприниматель рассказал, что клиент разобрал компьютер, за которым сидел. Проблему администратор зала заметил уже после ухода гостя.

Оперативники установили, что вырученные от продажи техники средства подозреваемый потратил на личные нужды. Он сбыл награбленное в комиссионных магазинах. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ и части 3 статьи 160 УК РФ. Максимальная санкция подразумевает лишение свободы на срок до шести лет. Сейчас фигурант расследования находится под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России