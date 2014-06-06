В Красноярском крае браконьер убил трёх косуль

В запрещенный период мужчина убил сибирских косуль.

На юге Красноярского края сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего подозреваемого в незаконной охоте. Мужчина убил минимум три косули. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Патруль представителей закона заметил фигуранта расследования, когда тот перевозил туши убитых животных, а также разделанное мясо.

Установлено, что у охотника не имелось разрешения. Он убил три косули, охота на которых в данный период запрещена. Своими действиями подозреваемый нанес ущерб Министерству природных ресурсов по региону на 420 тысяч рублей. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 258 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на два года. Сейчас мужчина отпущен под подписку о невыезде.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России