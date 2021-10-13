В Самаре полицейские накрыли подпольный игорный клуб

Заведение находилось в жилом доме.

В Самаре полицейские пресекли деятельность незаконного игорного заведения. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Незаконная деятельность была организована на территории жилого здания по Нагорной улице в Кировском районе города.

Полиция задержала предполагаемого руководителя учреждения. Им стал ранее не судимый безработный гражданин 1993 года рождения. Оперативники изъяли свыше 60 единиц специального компьютерного оборудования. Операция проводилась при силовой поддержке регионального ОМОНа. По факту произошедшего МВД РФ возбудило уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет и штраф до 50 тысяч рублей, либо штраф до одного миллиона рублей.

В Волгоградской области коноплю выращивали на поле с подсолнечником.

Фото и видео: официальный сайт МВД России