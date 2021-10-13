В преступной деятельности участвовали двое местных жителей.

В Волгоградской области коноплю выращивали на поле с подсолнечником. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов России. Пресечена незаконная деятельность двух местных жителей. Операция проведена совместно с региональным управлением МВД по контролю за оборотом запрещенных веществ и специалистами из города Михайловка.

Оперативники установили, что экс-сотрудник местного сельхозпредприятия стал выращивать наркотикосодержащее растение. На поле с подсолнечником он вместе с сообщником посадил семена конопли. Рано утром мужчины приходили на поле, чтобы вручную срезать появившиеся стебли. Сушили растения злоумышленники на специальном тенте, уложенном на середине поля. Представители закона нашли высушенную коноплю с общим весом в 57 кг.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Фигуранты расследования помещены под стражу.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России