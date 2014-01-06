Иностранцы ответят в суде за продажу поддельной одежды и обуви в Новосибирске

Дело передано на рассмотрение по существу в суд.

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, занимавшейся реализацией контрафактной брендовой одежды и обуви. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Подозреваемым от 31 года до 42 лет. Иностранцы обвиняются по части 4 статьи 180 и пунктах "а" и "б" части 2 статьи 171.1 УК РФ. Полиция изъяла из нелегального оборота товар, на котором был использованы чужие товарные знаки.

Одежда и обувь сбывалась на арендованных торговых точках в Центральном районе города. У преступников не было разрешающей документации на продажу изделий с мировыми брендами. ОПГ была задержана в июне прошлого года. Во время обысков оперативники обнаружили свыше 8 тысяч пар обуви и 900 единиц одежды. Деятельность злоумышленников нанесла ущерб потерпевшей стороне на 70 млн рублей.

Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в судебную инстанцию.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

