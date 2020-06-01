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Под Киевом неизвестный в камуфляже открыл стрельбу по людям

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Злоумышленник ранил в ногу предположительно из пистолета 27-летнего мужчину.

Неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по прохожим в Украине. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Инцидент произошел утром 12 октября под Киевом в селе Софиевская Борщаговка. По данным правоохранительных органов, нападавший ранил предположительно из пистолета 27-летнего мужчину. В этот момент рядом находились супруга и дочь пострадавшего. Они не пострадали.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также оружие, из которого стрелял злоумышленник.

Ранее в Москве фигурант дела о мошенничестве выпал из окна здания МВД.

Видео: Telegram/Київ Оперативний

Теги: камуфляж, киевская область, открыл стрельбу по людям, софиевская борщаговка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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