В Москве фигурант дела о мошенничестве выпал из окна здания МВД

Мужчина скончался от полученных травм на месте.

В Москве из окна здания ГСУ МВД выпал фигурант дела о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 12 октября. Мужчина выпал из окна четвертого этажа. В результате полученных травм он скончался на месте. Известно, что в здании должна была произойти очная ставка перед судебным заседанием, сообщает Telegram-канал "112".

Сегодня днем из окна здания ГСУ Главного управления МВД по Москве упал мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Он скончался на месте. из сообщения собеседника ТАСС

Отмечается, что погибшим является Валерий Кулиш, ранее осужденный на 12 лет за мошенничество. В настоящее время он проходит обвиняемым по новому делу по аналогичной статье.

На месте ЧП работают правоохранительные органы. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Ранее полицейские задержали торговцев запрещенными препаратами в Москве.

Видео: Telegram/112