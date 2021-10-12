  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:51
379
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Москве фигурант дела о мошенничестве выпал из окна здания МВД

0 0

Мужчина скончался от полученных травм на месте.

В Москве из окна здания ГСУ МВД выпал фигурант дела о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел 12 октября. Мужчина выпал из окна четвертого этажа. В результате полученных травм он скончался на месте. Известно, что в здании должна была произойти очная ставка перед судебным заседанием, сообщает Telegram-канал "112".

Сегодня днем из окна здания ГСУ Главного управления МВД по Москве упал мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Он скончался на месте.

из сообщения собеседника ТАСС

Отмечается, что погибшим является Валерий Кулиш, ранее осужденный на 12 лет за мошенничество. В настоящее время он проходит обвиняемым по новому делу по аналогичной статье.

На месте ЧП работают правоохранительные органы. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Ранее полицейские задержали торговцев запрещенными препаратами в Москве.

Видео: Telegram/112

Теги: гсу мвд, падение из окна, подозреваемый выпал из окна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии