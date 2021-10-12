Полицейские задержали торговцев запрещенными препаратами в Москве

Группа людей через аптеки продавала сильнодействующие препараты без рецептов наркозависимым клиентам.

Столичные полицейские ликвидировали канал поставок сильнодействующих веществ, оборот которых ограничен на территории РФ. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечается, что злоумышленники создали коммерческую структуру, которая получила лицензию на фармацевтическую деятельность. Они закупали у производителей препараты, которые содержали сильнодействующие вещества, и передавали их через курьеров сотрудникам аптек. Затем товар продавали наркозависимым клиентам в обход кассы.

Розничная цена препаратов завышалась более чем в десять раз. Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли более 600 килограммов сильнодействующих веществ, а также вырученные с нелегальной продажи денежные средства.

По факту нарушений возбуждено уголовное дело. 15 человек задержаны, включая двух организаторов. Четверо фигурантов арестованы.

Ранее пьяный житель Ленобласти задушил ногами знакомого во время застолья.

Видео: МВД МЕДИА