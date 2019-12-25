В День знаний школьники и студенты Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж

В музее отметили, что сопровождающим учащихся необходимо приобрести обычные билеты.

В День знаний школьников и студентов будут бесплатно пропускать в Эрмитаж. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем tg-канале.

Кроме того, учащиеся смогут Главный штаб. Для бесплатного прохода необходимо иметь при себе документ с подтверждением одной из категорий.

В музее отметили, что сопровождающим учащихся необходимо приобрести обычные билеты.

Ранее на Piter.tv: Эрмитаж сделал бесплатные билеты для льготников более доступными.

Фото: Piter.tv