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В День знаний школьники и студенты Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж
Сегодня, 16:16
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В День знаний школьники и студенты Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж

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В музее отметили, что сопровождающим учащихся необходимо приобрести обычные билеты. 

В День знаний школьников и студентов будут бесплатно пропускать в Эрмитаж. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем tg-канале.

Кроме того, учащиеся смогут Главный штаб. Для бесплатного прохода необходимо иметь при себе документ с подтверждением одной из категорий.

В музее отметили, что сопровождающим учащихся необходимо приобрести обычные билеты. 

Ранее на Piter.tv: Эрмитаж сделал бесплатные билеты для льготников более доступными.

Фото: Piter.tv

Теги: 1 сентября, день знаний, студенты, школьники, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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