В День знаний школьники и студенты Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж

В День знаний школьников и студентов будут бесплатно пропускать в Эрмитаж. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем tg-канале.
Кроме того, учащиеся смогут Главный штаб. Для бесплатного прохода необходимо иметь при себе документ с подтверждением одной из категорий.
В музее отметили, что сопровождающим учащихся необходимо приобрести обычные билеты.
Ранее на Piter.tv: Эрмитаж сделал бесплатные билеты для льготников более доступными.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все